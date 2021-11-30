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    Главная / Торговый портал / Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки / Обувь спортивная для игры в боулинг QubicaAMF Rental Shoe Value Velcro 36/4
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обувь спортивная для игры в боулинг QubicaAMF Rental Shoe Value Velcro 36/4

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь спортивная для игры в боулинг QubicaAMF Rental Shoe Value Velcro 36/4- Обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками, не включенная в другие группировки
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    Обувь спортивная для игры в боулинг QubicaAMF Rental Shoe Value Velcro 36/4

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    Цена
    от 2500
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АМФ БОУЛИНГ ПРОДАКТС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС

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