Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Водонагреватели проточные и накопительные электрические / Водонагреватель накопительный настенный Thermex Flat Plus Pro IF 30V 30Л 7БАР 2КВТ 230В 75ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 452х575х239ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Водонагреватель накопительный настенный Thermex Flat Plus Pro IF 30V 30Л 7БАР 2КВТ 230В 75ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 452х575х239ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Водонагреватель накопительный настенный Thermex Flat Plus Pro IF 30V 30Л 7БАР 2КВТ 230В 75ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 452х575х239ММ- Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    0
    Водонагреватель накопительный настенный Thermex Flat Plus Pro IF 30V 30Л 7БАР 2КВТ 230В 75ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь 452х575х239ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 8499,6
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7083
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8499,6
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      8499,6c НДС
    • ООО "ПЕРЕМЕНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Водонагреватель "Thermex" FLAT PLUS PRO IF 30V 30л
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Элемент нагревательный ТЭН ТЭН-В3-181/190-7.5-6.5/2.4Т220 для шкафа жарочного ШЖЭ-2 2400ВТ 230В АО Чувашторгтехника
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Элемент нагревательный ТЭН 93А13/1.0Т220 Для моделей: СЭСМ-0.3Н, СЭСМ-0.25ЛЧ, СЭСМ-0.5ЛЧ 1000ВТ 220В
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Элемент нагревательный ТЭН 68.18.17.002 2500ВТ 220В
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Элемент нагревательный электрический Rational для бойлера 9000ВТ 230-240В
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 16618
    В корзину
    Элемент нагревательный электрический TW CS-IMO 2х3000ВТ 230В
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 3210
    В корзину
    Элемент нагревательный Electorlux 595665Q00 9000ВТ 230В 0L1630
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 10600
    В корзину
    Элемент нагревательный 58341-KE 800ВТ 230В 50ГЦ d13ММ стандарт European
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 25000
    В корзину
    Элемент нагревательный блок ТЭН СЭВ-3 для ЭВП-3 3000ВТ 220В
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 720
    В корзину
    Водонагреватель проточный закрытый ЭВПЗ-15 15КВТ 380В 330х220х540ММ ТУ РБ 14478107.007-94
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 30372
    В корзину
    Элемент нагревательный ТЭН-60-А13/2.5-J-220-Ф2 R30 2500ВТ 220В нержавеющая сталь штуцер G1/2"
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 1050
    В корзину
    Водонагреватель электрический настенный Тавиа ЭВАД 15/1.25 15Л 1.25КВТ 220В ТУ 3468-001-47950217-99
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    от 26700
    В корзину
    Водонагреватель накопительный настенный Ariston ABS Pro R 30 V Slim 30Л 1.5КВТ 230В 588х353х383ММ 3704028
    Водонагреватели проточные и накопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить