Укрытие для сварщика палатка Сфера-Универсал 1420 сталь/тентовая ткань, МВО с огнеупорной пропиткой PROBAN 1.41х2.5х4.05М для сварки труб диаметром от 426ММ до 1420ММ в плохих погодных условиях 54КГ тент, каркас

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Укрытие для сварщика палатка Сфера-Универсал 1420 сталь/тентовая ткань, МВО с огнеупорной пропиткой PROBAN 1.41х2.5х4.05М для сварки труб диаметром от 426ММ до 1420ММ в плохих погодных условиях 54КГ тент, каркас- Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок