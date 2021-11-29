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    Главная / Торговый портал / Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок / Гирлянда светодиодная SMD2835 LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL 140ШТ белый IP65 10М 28ВТ 220В провод черный, 20 матовых ламп G50, 7SMD2835, 7МА
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда светодиодная SMD2835 LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL 140ШТ белый IP65 10М 28ВТ 220В провод черный, 20 матовых ламп G50, 7SMD2835, 7МА

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда светодиодная SMD2835 LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL 140ШТ белый IP65 10М 28ВТ 220В провод черный, 20 матовых ламп G50, 7SMD2835, 7МА- Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
    0
    Гирлянда светодиодная SMD2835 LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL 140ШТ белый IP65 10М 28ВТ 220В провод черный, 20 матовых ламп G50, 7SMD2835, 7МА

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 9000
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL, белый, 28W. Светодиодная гирлянда с матовыми лампами G50 (7SMD2835, 7MA), длина 10м, 140 светодиодов SMD2835, чёрный провод
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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