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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды металлические / Шкаф металлический для раздевалок базовый модуль Практик ML-11-50 1830х500х500ММ RAL 7038 металл 22.2КГ 1-дверный 1 секция распашной 2 полки ООО "НПО ПРОМЕТ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для раздевалок базовый модуль Практик ML-11-50 1830х500х500ММ RAL 7038 металл 22.2КГ 1-дверный 1 секция распашной 2 полки ООО "НПО ПРОМЕТ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для раздевалок базовый модуль Практик ML-11-50 1830х500х500ММ RAL 7038 металл 22.2КГ 1-дверный 1 секция распашной 2 полки ООО "НПО ПРОМЕТ"- Шкафы для одежды металлические
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    Шкаф металлический для раздевалок базовый модуль Практик ML-11-50 1830х500х500ММ RAL 7038 металл 22.2КГ 1-дверный 1 секция распашной 2 полки ООО "НПО ПРОМЕТ"

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    Цена
    от 10509,16
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЦЕНТР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x500x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1770x498x460 Вес, кг: 22.2 Количество полок: 2 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x500x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1770x498x460 Вес, кг: 22.2 Количество полок: 2 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x500x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1770x498x460 Вес, кг: 22.2 Количество полок: 2 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x500x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1770x498x460 Вес, кг: 22.2 Количество полок: 2 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x500x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1770x498x460 Вес, кг: 22.2 Количество полок: 2 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x500x500 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 1770x498x460 Вес, кг: 22.2 Количество полок: 2 Тип замка: ключевой Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8757,63
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10509,16
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10509,16c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8757,63
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10509,16
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10509,16c НДС

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