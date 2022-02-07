Скамья парковая Монталь каркас стальной, обрешетка из соснового бруса RAL 7024/темный орех 900х670х2000ММ 3 опоры, анкерное крепление
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 19700₽
Стул детский с хохломской росписью 550х300х290ММ (2 р.к.) арт.73020000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для спецодежды 500х500х1800ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для спецодежды ШРМ-22М 1860х600х500ММ 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул Б-204 350х895х413ММ металл черный ГОСТ 16371-2014 ООО Компания Метта Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Скамья Лавка хвоя 120х30х45СМ ФКУ ЛИУ-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический архивный MZ_ШХА-50(40) 490х385х1850ММ серый 24КГ 1-дверный 4 полки
Шкафы металлические прочие
от 8137,2₽
Секция многоместная ИЗО трехместная экокожа черная 58х177х79СМ каркас металл
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 4700₽
Стул для обеденного стола мягкое сиденье/твердая спинка Нерон СН Z34 935х440х510ММ металл хром кожзам светло-зеленый UTFC
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 3460₽
Угол мягкий Эмма 1000х1000х900ММ МКР -ЭММ У
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф картотечный Практик AFC-07 металлический серый 1327х553х631ММ 71КГ 7 ящиков
Шкафы картотечные металлические
от 24895₽
Шкаф металлический архивный NL-K 1850х925х480ММ 55КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана