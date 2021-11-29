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    Главная / Торговый портал / Мебель офисная металлическая прочая / Шкаф для ключей ключница K-60 на 60 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для ключей ключница K-60 на 60 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей ключница K-60 на 60 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл- Мебель офисная металлическая прочая
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    Шкаф для ключей ключница K-60 на 60 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл

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    Цена
    от 3840
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    Поставщики
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4700
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4700c НДС
    • ООО "АктивСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4700
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4700c НДС
    • ООО "КИНДЛИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4000
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4000c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3262,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3915
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3915c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКОНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3840
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3840c НДС

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