Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 1850х300х500ММ светло-серый RAL7035 замок повышенной секретности
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул офисный Фабрикант Iso металл хром ткань синий 530х570х815ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1314₽
Кресло для руководителя Helmi HL-E25 Intelligent ткань/сетка черный/хром 47х52х47/57СМ Tilt (качание)
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 9503,42₽
Шкаф для ключей ключница КС 20 на 20 ключей 200х160х80ММ
Шкафы металлические прочие
от 774₽
Шкаф металлический для раздевалок Практик Стандарт LS 21-60 1860x600x500ММ серый сталь 2-дверный 2 секции распашной 2 полки
Шкафы металлические прочие
от 6142₽
Кресло ТРИМИШКИ Мышонок мягкое ППУ, искусственный мех 700х600х300ММ коричневый
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Стул офисный Iso металл черный искусственная кожа черный 820х540х580ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф для ключей ключница KB-50 на 50 ключей 300x230x90ММ металлическая
Шкафы металлические прочие
от 1980₽
Шкаф металлический инструментальный Т 2.2s.2s.2 1035х985х500ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный NL-K/400 1850х925х400ММ 52КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 1200 ШВМДк 1300х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 без воды ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
Шкафы металлические прочие
от 170188,26₽
Стул офисный Дебют 7/4-01 металл экокожа коричневый 458х509х803ММ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана