Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мебель офисная металлическая прочая / Шкаф для ключей ключница К-96 на 96 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для ключей ключница К-96 на 96 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей ключница К-96 на 96 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл- Мебель офисная металлическая прочая
    2
    Шкаф для ключей ключница К-96 на 96 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4800
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АктивСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "КИНДЛИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство прочей мебели
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4800c НДС

    Похожие товары

    Шкаф лабораторный вытяжной 6964 1800х750х2400ММ сталь, керамогранит для работы с нефтепродуктами вытяжной патрубок, подъемные экраны, неподвижный экран, столешница, тумба, заземление ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"
    Шкафы металлические прочие
    от 270000
    В корзину
    Скамья парковая деревянная на железобетонном основании древесина-ель, лиственница(0,4*0,4), для эксплуатации на открытом воздухе, покрытие древесины- водостойкая пропитка и водостойкий лак, деревянные элементы обработаны антисептическим составом.Элементы скамеек выполнены из бетона обработаны антисептическим составом, имеют безукоризненно ровную и гладкую поверхность. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Россия
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический для размещения коллекторов и прочего оборудования водоснабжения Valtec ШРНУ 5 650х1000х180ММ белый VTc.541.U.05
    Шкафы металлические прочие
    от 6966
    В корзину
    Пуф Кресло-мешок DreamBag Comfort, экокожа черное 90х150х90ММ
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 5900
    В корзину
    Стул детский с художественной росписью 620х320х330ММ 3 р.к арт.73960000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Стул офисный для посетителей Юнитал Джуно люкс дерево сосна кожа дуб шамони мягкое сиденье, мягкая спинка
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический для одежды ШРК-24-800 800х500х1850ММ 2 секции
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический инструментальный ТС 1095-00200 1000x950x500ММ серый полуматовый RAL 7038/синий RAL 5002 35КГ полка TCSh 95х47 2ШТ, ключевой замок
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Кресло для руководителя Монолит СТИ-Кр27 ткань/пластик черный 18КГ 120КГ Top Gun
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 7098,3
    В корзину
    Стул офисный для посетителей Samba металл хром экокожа черный 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 16371-93
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 4720
    В корзину
    Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря ШРМ-22 У 600х500х1860ММ
    Шкафы металлические прочие
    от 5532
    В корзину
    Шкаф металлический инструментальный Т 1.3.4.0 1850х985х500ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Позвонить