Шкаф лабораторный вытяжной 6964 1800х750х2400ММ сталь, керамогранит для работы с нефтепродуктами вытяжной патрубок, подъемные экраны, неподвижный экран, столешница, тумба, заземление ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"
Шкафы металлические прочие
от 270000₽
Скамья парковая деревянная на железобетонном основании древесина-ель, лиственница(0,4*0,4), для эксплуатации на открытом воздухе, покрытие древесины- водостойкая пропитка и водостойкий лак, деревянные элементы обработаны антисептическим составом.Элементы скамеек выполнены из бетона обработаны антисептическим составом, имеют безукоризненно ровную и гладкую поверхность. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для размещения коллекторов и прочего оборудования водоснабжения Valtec ШРНУ 5 650х1000х180ММ белый VTc.541.U.05
Шкафы металлические прочие
от 6966₽
Пуф Кресло-мешок DreamBag Comfort, экокожа черное 90х150х90ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 5900₽
Стул детский с художественной росписью 620х320х330ММ 3 р.к арт.73960000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Стул офисный для посетителей Юнитал Джуно люкс дерево сосна кожа дуб шамони мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШРК-24-800 800х500х1850ММ 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный ТС 1095-00200 1000x950x500ММ серый полуматовый RAL 7038/синий RAL 5002 35КГ полка TCSh 95х47 2ШТ, ключевой замок
Шкафы металлические прочие
Не указана
Кресло для руководителя Монолит СТИ-Кр27 ткань/пластик черный 18КГ 120КГ Top Gun
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 7098,3₽
Стул офисный для посетителей Samba металл хром экокожа черный 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 16371-93
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 4720₽
Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря ШРМ-22 У 600х500х1860ММ
Шкафы металлические прочие
от 5532₽
Шкаф металлический инструментальный Т 1.3.4.0 1850х985х500ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана