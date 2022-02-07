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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды металлические / Шкаф металлический для одежды ШР-22 L800 1850х800х500ММ серый 38КГ 2 2 секции двери распашные
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для одежды ШР-22 L800 1850х800х500ММ серый 38КГ 2 2 секции двери распашные

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды ШР-22 L800 1850х800х500ММ серый 38КГ 2 2 секции двери распашные- Шкафы для одежды металлические
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    Шкаф металлический для одежды ШР-22 L800 1850х800х500ММ серый 38КГ 2 2 секции двери распашные

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13700
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "АктивСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13333,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16000c НДС
    • ООО "КИНДЛИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13700c НДС

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