Шкаф металлический для одежды ШР-22 L800 1850х800х500ММ серый 38КГ 2 2 секции двери распашные

Стул офисный Iso ИЗО1120-BL металл черный ткань серый 770х535х420ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1295₽
Кресло для руководителя Helmi HL-E03 Accept экокожа/хром черный с фиксацией с хромированными подлокотниками с накладками из экокожи
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 9689,47₽
Скамья камерная СК-1-3 сталь, дерево 160х26х53СМ ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Стул детский с художественной росписью 550х300х290ММ 2 р.к арт.73440000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Стул офисный для посетителей Samba Ru (Box-2) V-14 1.031 металл хром кожзаменитель черный 595х550х900ММ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 5268₽
Шкаф металлический для инструмента Практик комплект №1 950x500x1900ММ 450827
Шкафы металлические прочие
от 19045₽
Шкаф металлический для одежды LS-11-40D 400х500х1830ММ 1 секция
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для газовых баллонов Экология-М 350х370х1660ММ серый 56.0520.00.00
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный ШМС-435 800х350х1880ММ серый сталь 41.4КГ 2-дверный 4 полки 491621
Шкафы металлические прочие
от 8421,56₽
Стул для кухни, столовой, бара или кафе мягкое сиденье/твердая спинка Стиль МК Венский жесткий металл хром искусственная кожа бежевый
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический инструментальный Промет ТС 1995-041040 1900х950х500ММ серый/синий сталь 54КГ 2-дверный двери распашные ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 44067₽
Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря Практик LS 11-50 1900х500х500ММ серый RAL 7038 металл 26КГ 1-дверный 1 секция с замком
Шкафы металлические прочие
от 5926₽