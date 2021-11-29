Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 25x150ММ
Пиломатериалы хвойных пород
от 7634,6₽
Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 160х230х3500ММ ГОСТ 8816-2014
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
Не указана
Пиломатериал обычный хвойный обрезной 50х150х6000ММ ГОСТ 8486-86
Пиломатериалы хвойных пород
от 11000₽
Пиломатериал обычный хвойный доска обрезная 50x150ММ
Пиломатериалы хвойных пород
от 6800₽
Брус деревянный для стрелочных переводов 0.18х0.25х4.5 ГОСТ 8816-70 пропитанный
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
от 3677,57₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной 150-200/40ММ длина 4-6М, сорт 1 ГОСТ 8486-86
Пиломатериалы хвойных пород
от 10620₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной 25х6000ММ сорт 2/2
Пиломатериалы хвойных пород
от 12878,4₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной хвойный 2 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
Пиломатериалы хвойных пород
от 8500₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной ГОСТ 24454-80 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия
Пиломатериалы хвойных пород
от 9000₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 40х150х6000ММ 1 сорт ГОСТ 24454-80
Пиломатериалы хвойных пород
от 8300₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна, ель, пихта 6000х72ММ 1 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия
Пиломатериалы хвойных пород
от 8300₽
Пиломатериал обычный хвойный доска обрезная 25x150ММ
Пиломатериалы хвойных пород
от 6500₽