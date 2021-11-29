Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Пиломатериалы из лиственницы / Доска сращенная лиственница сорт А 18х200х1200ММ подступенок
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска сращенная лиственница сорт А 18х200х1200ММ подступенок

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска сращенная лиственница сорт А 18х200х1200ММ подступенок- Пиломатериалы из лиственницы
    1
    Доска сращенная лиственница сорт А 18х200х1200ММ подступенок

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 900
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТРЕЙД ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      810
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      972
      Спецификация
      Распиловка и строгание древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      972c НДС
    • ООО "НИТРИНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      900
      Спецификация
      Распиловка и строгание древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      900c НДС

    Похожие товары

    Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 25x150ММ
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 7634,6
    В корзину
    Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 160х230х3500ММ ГОСТ 8816-2014
    Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
    Не указана
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной 50х150х6000ММ ГОСТ 8486-86
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 11000
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный доска обрезная 50x150ММ
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 6800
    В корзину
    Брус деревянный для стрелочных переводов 0.18х0.25х4.5 ГОСТ 8816-70 пропитанный
    Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
    от 3677,57
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной 150-200/40ММ длина 4-6М, сорт 1 ГОСТ 8486-86
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 10620
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной 25х6000ММ сорт 2/2
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 12878,4
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной хвойный 2 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 8500
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной ГОСТ 24454-80 ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Россия
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 9000
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 40х150х6000ММ 1 сорт ГОСТ 24454-80
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 8300
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна, ель, пихта 6000х72ММ 1 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 8300
    В корзину
    Пиломатериал обычный хвойный доска обрезная 25x150ММ
    Пиломатериалы хвойных пород
    от 6500
    В корзину
    Позвонить