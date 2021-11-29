Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ- Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки