Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки / Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ- Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
    3
    Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 648000
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЭНВИОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      670000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      804000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Предназначена для окашивания травянистой растительности, а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20 мм, растущих на откосах, дамбах, осушительных и оросительных каналов глубиной до 2-х метров. Косилка может применяться для удаления травянистой растительности и мелкого кустарника, растущего на обочинах, откосах, в кюветах и разделительных полосах автомобильных дорог. Благодаря сменным рабочим органам косилка может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      804000c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      540000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      648000
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      648000c НДС

    Похожие товары

    Косилка тракторная ротационная навесная КРН-2.1Б 2100М
    Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
    от 345000
    В корзину
    Косилка тракторная роторная навесная КРН-2.1 для скашивания сеяных и естественных трав 2.1М
    Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
    от 178980
    В корзину
    Косилка тракторная навесная К-78М для окашивания травянистой растительности, а а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20ММ, может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях 1.6М 1050х7300х1600ММ 970КГ
    Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
    от 648000
    В корзину
    Позвонить