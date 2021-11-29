Спецификация
Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
Характеристики
Предназначена для окашивания травянистой растительности, а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20 мм, растущих на откосах, дамбах, осушительных и оросительных каналов глубиной до 2-х метров.
Косилка может применяться для удаления травянистой растительности и мелкого кустарника, растущего на обочинах, откосах, в кюветах и разделительных полосах автомобильных дорог. Благодаря сменным рабочим органам косилка может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.