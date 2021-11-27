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    Главная / Торговый портал / Пылесосы бытовые / Пылесос вертикальный Truvox Uprigh 1200ВТ 220В 69ДЕЦИБЕЛ 3.6Л 350х370х1140ММ 6.6КГ 15М Великобритания
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пылесос вертикальный Truvox Uprigh 1200ВТ 220В 69ДЕЦИБЕЛ 3.6Л 350х370х1140ММ 6.6КГ 15М Великобритания

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос вертикальный Truvox Uprigh 1200ВТ 220В 69ДЕЦИБЕЛ 3.6Л 350х370х1140ММ 6.6КГ 15М Великобритания- Пылесосы бытовые
    14
    Пылесос вертикальный Truvox Uprigh 1200ВТ 220В 69ДЕЦИБЕЛ 3.6Л 350х370х1140ММ 6.6КГ 15М Великобритания

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    Цена
    от 30000
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    Поставщики
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37440
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Бренд Truvox . Модель Uprigh. Страна Великобритани. Корпус из пластика. Объем бака пылесоса 3.6 л. Вид бака –мешки. Уровень шума (dB) 69. Длина электрического кабеля 15 м. Потребляемая мощность 1200 Вт. Электропитание 220 В. Габариты, ДхШхВ 350 × 370 × 1140 мм .Вес 6.6 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      37440c НДС
    • ООО "КЛЕВЕР ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37440
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Бренд Truvox . Модель Uprigh. Страна Великобритани. Корпус из пластика. Объем бака пылесоса 3.6 л. Вид бака –мешки. Уровень шума (dB) 69. Длина электрического кабеля 15 м. Потребляемая мощность 1200 Вт. Электропитание 220 В. Габариты, ДхШхВ 350 × 370 × 1140 мм .Вес 6.6 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      37440c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      36200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36200c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      36200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36200c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32400c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС

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