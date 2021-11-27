Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Бренд Truvox . Модель Uprigh. Страна Великобритани. Корпус из пластика. Объем бака пылесоса 3.6 л. Вид бака –мешки. Уровень шума (dB) 69. Длина электрического кабеля 15 м. Потребляемая мощность 1200 Вт. Электропитание 220 В. Габариты, ДхШхВ 350 × 370 × 1140 мм .Вес 6.6 кг
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Бренд Truvox . Модель Uprigh. Страна Великобритани. Корпус из пластика. Объем бака пылесоса 3.6 л. Вид бака –мешки. Уровень шума (dB) 69. Длина электрического кабеля 15 м. Потребляемая мощность 1200 Вт. Электропитание 220 В. Габариты, ДхШхВ 350 × 370 × 1140 мм .Вес 6.6 кг