Металлорукав РФ011ОП1.ФБ2-Ш1.65.10.0 65ММ PN25 10М 08Х18Н10Т окончание 1 - фланец свободный 65-25-03-1-В-12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015, окончание 2 - штуцер с наружной резьбой G 3'', 08Х18Н10Т в комплекте с ответным БРС Камлок 3'' тип D, AISI 304 ООО "РОСФЛЕКС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав РФ011ОП1.ФБ2-Ш1.65.10.0 65ММ PN25 10М 08Х18Н10Т окончание 1 - фланец свободный 65-25-03-1-В-12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015, окончание 2 - штуцер с наружной резьбой G 3'', 08Х18Н10Т в комплекте с ответным БРС Камлок 3'' тип D, AISI 304 ООО "РОСФЛЕКС"- Мосты и секции мостов из черных металлов