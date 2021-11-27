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    Главная / Торговый портал / Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки / Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь- Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
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    Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 46,92
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО " МИСТЕРИЯ - ОРЕНБУРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46,92
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46,92c НДС
    • ООО "ТОРГСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46,92
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46,92c НДС
    • АО "ОПТИКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      0,7
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Материал: полиэтилен; цвет: синий; плотность: 20 мкм; размер: 140х400 мм; кол-во в упаковке: 100шт.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      0,7c НДС

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