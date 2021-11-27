Кеды Energisk хлопок 100% 35-47 белые Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме обуви с защитным металлическим подноском Не указана В корзину

Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78 Сапоги из полимерных материалов от 3500 ₽ В корзину

Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С17д 255 — 292ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия Галоши резиновые Не указана В корзину

Сапоги резиновые мужские 123-0016-01 2345860 42-43 Сапоги резиновые Не указана В корзину

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Галоши для валенок НМС морозостойкая резина метод крепления: формовой Галоши резиновые Не указана В корзину

Сланцы летние пляжные 38-44 синие PANTONE 2186 U подошва из полимерного материала ЭВА (этиленвинилацетат), с деталями из PVC (поливинилхлорид), нижняя сторона подошвы-рифленая, на верхней стороне подошвы методом лазерной гравировки нанесен логотип отеля "Надежда" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВАРС" Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину