Характеристики

"Ширина, см: 80 Глубина, см: 60 Высота, см: 200" Цвет Береза Материал: Каркас -16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS, полки - 22 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Глухие двери - 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS устанавливаются на металлические петли с регулировкой и системой быстрого монтажа.Задняя стенка - ДВП 4мм "Шкаф закрытый с замком 80x60x200 из серии Ergo / Эрго отличается прекрасными техническими и эксплуатационными характеристики и несколькими вариантами цветовых решений. Двери шкафа комплектуются замком, благодаря чему корреспонденция, файлы и документы будут в полной сохранности. Каркас сделан из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS, полки - из 22 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Глухие двери из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS устанавливаются на металлические петли с регулировкой и системой быстрого монтажа."