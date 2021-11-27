Характеристики

"Ширина, см: 160 Глубина, см: 80 Высота, см: 77" Цвет береза / алюминий матовый RAL 9006 Материал ЛДСП - 22мм/Каркас металлический с сечением 40х40. Стол с каркасом 40х40 (160х80х77) Ergo сделан с использованием современных технологий и экологичных материалов и надежно защищен от воздействия влаги. Благодаря вариативности моделей столы из серии Эрго позволят обустроить офисы разной площади с учетом необходимой планировки.Столешница изготовлена из устойчивой к истиранию 22 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Каркас металлический с сечением 40х40."