Мачта антенная Remo МА-4.5 сталь 4.5М
Опоры телевизионные из черных металлов
от 3909,6₽
Опора Конструкции стальных мачт и опор связи, осветительных мачт Предназначены для установки телекоммуникационного оборудования Высота до 100 метров
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Не указана
Мачта антенная AL для установки комплекса антенн на плоской или наклонной крыше 2 колена 50ММ 3М
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Мачта антенная ХЖ2.092.098 металлическая 7 колен 12.1М
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Опора 2,4КР(AAGM) СБАР 6.126.021 2,4-168-01-00-00 для установки антенных систем
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
от 41250₽
Полуферма 3381х1005ММ труба 40х40х2ММ
Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Мачта антенная мобильная сборно-разборной конструкции унифицированная 100М АО "НТЦ "Интернавигация" Россия
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Мачта антенная МТА-5 5М
Опоры телевизионные из черных металлов
Не указана
Опора "Сосна-НН" 100 АО "Омский электромеханический завод" Россия
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Не указана
Опора антенная мобильная "Сосна-НН" для размещения, транспортирования и оперативного развертывания и свертывания систем связи и радиолокации АО "Завод "Электромаш" Россия
Опоры радиорелейных линий из черных металлов
Не указана
Мачта антенная настенная СК600-900У металлическая для антенн до 0.9М 38ММ 0.49М
Опоры телевизионные из черных металлов
от 560,04₽