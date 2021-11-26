Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 4х2х25AWG медный одножильный 4 пары PVC нг(B) серый Cat 5e бухта 305М NETLAN UEC-UU004-5E-PVC-GY

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 4х2х25AWG медный одножильный 4 пары PVC нг(B) серый Cat 5e бухта 305М NETLAN UEC-UU004-5E-PVC-GY- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки