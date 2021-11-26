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    Главная / Торговый портал / Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок / Гирлянда шарики LED ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED Ardecoled 160ШТ белый IP65 20М 7ВТ 230В ПВХ черный провод, шарики диаметром 23ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда шарики LED ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED Ardecoled 160ШТ белый IP65 20М 7ВТ 230В ПВХ черный провод, шарики диаметром 23ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда шарики LED ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED Ardecoled 160ШТ белый IP65 20М 7ВТ 230В ПВХ черный провод, шарики диаметром 23ММ- Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
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    Гирлянда шарики LED ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED Ardecoled 160ШТ белый IP65 20М 7ВТ 230В ПВХ черный провод, шарики диаметром 23ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 5880
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WHITE (230V, 7W) (ARDECOLED, IP65)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО «Нью Энерджи Групп»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6000c НДС
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5880
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5880c НДС
    • ООО "ЛАНИСКАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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