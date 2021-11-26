Электрогирлянда елочная LED-шарики RGB 10М 45ММ IP 44 220В 5ВТ
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Не указана
Гирлянда светодиодная SMD2835 LED-2BLR-G50-20-10M-240V-W/BL 140ШТ белый IP65 10М 28ВТ 220В провод черный, 20 матовых ламп G50, 7SMD2835, 7МА
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 9000₽
Гирлянда светодиодная Flash LED- PLS-1920-240V-2х1.5М-W/WH-F 380ШТ белый IP65 2х1.5М 50ВТ 220В ПВХ белый провод, в комплекте с силовым шнуром
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 10200₽
Электрогирлянда елочная световая на нижнюю часть елки (ель световая "Северное Сияние" 8м)
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
Не указана
Гирлянда сетка LED LED-SNL-432-2*3M-240V-W/C 432ШТ белый 2х3М 240В на прозрачном проводе
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 6420₽
Гирлянда светодиодная LED LED-PL-100L-10M-240V-RGBY мультицвет 10М 240В
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 1176₽
Гирлянда шарики LED ARD-BALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED Ardecoled 160ШТ белый IP65 20М 7ВТ 230В ПВХ черный провод, шарики диаметром 23ММ
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 5880₽
Гирлянда клип лайт LED LED-LP-100M-150-12V-W/BG белый IP65 100М 12В провод темно-зеленый
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 15600₽
Композиция новогодняя декоративная светодиодная (уличная, внутренняя) Новогодний подарок 70х50х50СМ с синей лентой SPLCUBE-70/50/50-LED-220-WP 432ШТ 230В 165ВТ зеленый/ желтый/ красный 525НМ/570НМ/625НМ IP44
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 27000₽
Композиция новогодняя уличная Светодиодная ель Синяя 200СМ LED-CML-2-B-IP65 220В белый/ синий
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 32100₽
Композиция новогодняя декоративная светодиодная(уличная, внутренняя) Сказочное зеркало 175х150СМ SA-SKZER-3-2-WW 1728ШТ 230В 100ВТ темно-коричневая серия REG цвет свечения-белый, 6000 K, IP44
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 39089₽
Композиция новогодняя декоративная светодиодная(уличная, внутренняя) 200СМ в комплекте с блоком управления LED-CML-2-B 220В белый/ синий настройка мерцания, его интенсивности, затухания и т.д., может эксплуатироваться при больших морозах до – 500ГРАД ЦЕЛЬС IP65
Наборы осветительные для рождественских (новогодних) елок
от 34280₽