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    Главная / Торговый портал / Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом Эта группировка не включает: - погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24.1 / Доставка и разгрузка новогодних декораций автомобильным транспортом Fiat Ducato Набережная канала Грибоедова дом 35 в пределах КАД
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доставка и разгрузка новогодних декораций автомобильным транспортом Fiat Ducato Набережная канала Грибоедова дом 35 в пределах КАД

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доставка и разгрузка новогодних декораций автомобильным транспортом Fiat Ducato Набережная канала Грибоедова дом 35 в пределах КАД- Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом Эта группировка не включает: - погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24.1
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    Доставка и разгрузка новогодних декораций автомобильным транспортом Fiat Ducato Набережная канала Грибоедова дом 35 в пределах КАД

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6000
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • ООО "ГРИНТЕРЬЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения
      Подробнее
      6000c НДС

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    Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом Эта группировка не включает: - погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24.1
    от 6000
    В корзину
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