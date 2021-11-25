Доставка и разгрузка новогодних декораций автомобильным транспортом Fiat Ducato Набережная канала Грибоедова дом 35 в пределах КАД

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доставка и разгрузка новогодних декораций автомобильным транспортом Fiat Ducato Набережная канала Грибоедова дом 35 в пределах КАД- Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом Эта группировка не включает: - погрузочно-разгрузочные работы, см. 52.24.1