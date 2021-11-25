Кресло для руководителя Метта Samurai KL-1.04 экокожа/металл черный 124/134х51х46/50СМ MultiBlock

Характеристики

Вес пользователя до: 120 кг Каркас: Немонолитный Колеса/опоры для паркета: Есть Комбинированный цвет: Нет Материал крестовины: Хромированный металл Материал обивки: Экокожа Обивка ткань с рисунками: Нет Подголовник: Есть Подлокотники: Есть Поясничный упор: Есть Регулировка высоты спинки: Нет Регулировка глубины сидения: Есть Регулировка по высоте: Есть Регулировка угла наклона сиденья: Есть Регулировка угла наклона спинки: Есть Регулируемые подлокотники: Нет Сетка в сидении: Нет Сетка в спинке: Нет Синхромеханизм: Есть Система качания: Есть Спинка кресла: Высокая Тип базы: Пятилучевая крестовина на колесах Тип подлокотников: Хромированные с накладками из экокожи Цвет каркаса: Хром Тип механизма качания: Механизм качания кресла (мультиблок) Материал каркаса: Сталь Гарантия: 1 год Тип подголовника: Не регулируемый Пюпитр: Нет Максимальная ширина (мм): 700 Максимальная высота (мм): 1240-1340 Ширина сиденья (мм): 510 Ширина спинки (мм): 510 Высота спинки (мм): 790 Высота сиденья (мм): 500-600 Глубина сиденья (мм): 460-500 Высота до подлокотников (мм): 700-800 Детское кресло: Нет Ортопедическое кресло: Нет Самурай: Да Подставка для ног: Нет Серия кресел: Samurai KL Стиль кресла: Современное Скрыть