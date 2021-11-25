Характеристики

Габаритные размеры: 1810х900х750мм. Стол руководителя представляет собой сборную корпусную конструкцию из мебельных щитов, изготовленных из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров.Торцы деталей из ЛДСП облицованы кромкой ПВХ . Состав: Столешница стола руководителя (1810х900х36)-1шт. Опора стола руководителя левая (900х683х36)-1шт. Опора стола руководителя правая (900х683х36)-1шт. Царга стола руководителя (1728х683х18)-1шт. Описание: Стол состоит из столешницы и двух опорных элементов прямоугольной формы, скрепленных между собой царгой при помощи стяжки эксцентриковой. Столешница и опоры изготовлены из ЛДСП толщиной 36мм цвет «Млечный Путь »/ облицованы кромкой ПВХ в цвет ЛДСП толщиной 2мм с видимых сторон и 0,4мм с не видимых сторон. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18мм цвет «Млечный Путь » с декоративным врезным кантом цвет «Алюминий» по середине лицевой стороны. Столешница от царги и опор имеет зазор через пластиковую вставку h23 мм цветом под «AL» с креплением винт с футоркой- стяжка эксцентриковая. Стол устанавливается на регулируемые опоры позволяющие производить регулировку высоты до 10 мм. . Изделие поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке прилагается. Страна происхождения товара - Россия Торговая марка Проспект С-ПБ