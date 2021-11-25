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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели нагревательные / Кабель нагревательный нагревательный нефтепогружной 1000В 4х6 120ГРАД ЦЕЛЬС КНПпоБПл 4х6
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель нагревательный нагревательный нефтепогружной 1000В 4х6 120ГРАД ЦЕЛЬС КНПпоБПл 4х6

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель нагревательный нагревательный нефтепогружной 1000В 4х6 120ГРАД ЦЕЛЬС КНПпоБПл 4х6- Провода и кабели нагревательные
    12
    Кабель нагревательный нагревательный нефтепогружной 1000В 4х6 120ГРАД ЦЕЛЬС КНПпоБПл 4х6

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    Цена
    от 615,6
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1020
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1020c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1020
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1020c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      513
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      615,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      615,6c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      513
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      615,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      615,6c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      0
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      Не указана
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Подробнее
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    • ООО ПО "КВАНТ"
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      0
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО ПО "КВАНТ"
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      0
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    • ООО ПО "КВАНТ"
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    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена с НДС, руб.
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