Блок светооптический в сборе к маяку импульсному FL3042-0203 влючает ксеноновую лампу на монтажной плате, прозрачную линзу, прокладку, крепеж линзы к корпусу блока.
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Блок светооптический огонь ОЛ4 зеленый АСКИ.676112.003-01 светосигнальное оборудование для аэродромов в составе колпак АСКИ.756241.024-01 100х88ММ, кольцо АСКИ.712394.001, скоба АСКИ.745422.015
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 12900₽
Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА-1х350-2222-18 350В
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 16494,8₽
Аппарат пускорегулирующий электромагнитный встраиваемый ПРА 1И400ДРЛ44Н-003 IP20 УХЛ2 400ВТ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 3492₽
Аппарат пускорегулирующий встраиваемый пусколегулирующий GALAD 1И400ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Аппарат пускорегулирующий PL-FIT 418 POWERLUXE 220/240В
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Аппарат пускорегулирующий GIB Lighting ЭПРА NXE 1000ВТ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Аппарат пускорегулирующий ЭПРА TDM EB-T8-418-EA3 220В 36ВТ ЛЛ SQ0363-0003
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 359,95₽
Установка осветительная аварийная ELG T5 400S 2.2GX 220/380В 400ВТ с бензиновым генератором 2.2КВТ 3-5М 65КГ
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 94500₽
Система осветительная Комплект автономный SL-40/300-200 без солнечных батарей
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 130000₽
Система осветительная автономная 2-АСС-110-4 светового ограждения на солнечных панелях
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 269770₽
Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008
Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
от 8556₽