Шкаф для документов закрытый со стеклом Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный 2 двери стекло, регулируемые опоры, с крепежом ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый со стеклом Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный 2 двери стекло, регулируемые опоры, с крепежом ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР" Россия- Шкафы офисные деревянные