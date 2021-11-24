Шкаф для одежды Этюд 800х384х1942ММ распашные 2-дверный орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ с крепежом регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для одежды Этюд 800х384х1942ММ распашные 2-дверный орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ с крепежом регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР" Россия- Шкафы для одежды деревянные