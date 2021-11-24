Ножницы гидравлические комбинированные для резания листового металла и тонкостенных труб, при разборке завалов в разрушенных сооружениях, перекусывания арматуры из стали НКГ С-3 340ММ 98-380кН, 80мПА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ножницы гидравлические комбинированные для резания листового металла и тонкостенных труб, при разборке завалов в разрушенных сооружениях, перекусывания арматуры из стали НКГ С-3 340ММ 98-380кН, 80мПА- Ножницы механические металлообрабатывающие