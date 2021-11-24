Характеристики

Кресло оператора. Кресло состоит из: спинки, сиденья, механизма качания Топ-Ган, газ-лифта, пятилучья, 5-ти роликов и 2-х подлокотников. Спинка состоит из пластикового каркаса с опорой для спины и обивочного элемента. Облицовка - ткань-сетка. Пластиковый каркас спинки представляет собой раму эргономичной формы, внутри которой расположены лепестки для эргономичной поддержки поясницы. Толщина пластика 15мм. Спинка крепится к основанию сиденья 4-мя винтами. Сиденье состоит из основания, вкладыша пенополиуретанового и обивочного элемента. Основание изготовлено из гнуто-клееной 5-слойной фанеры толщиной 8,5 мм. На основании крепятся гайки мебельные для установки спинки, механизма качания и подлокотников. Вкладыш сиденья - пенополиуретановый, жесткость - 40, плотность – 20 кг/м3. Облицовка сиденья - ткань-сетка. Подлокотники пластиковые имеют скругленную форму по передним краям. Механизм качания Топ-Ган обеспечивает регулировку высоты сиденья, регулировку силы отклонения спинки под вес пользователя в режиме качания и фиксацию в вертикальном положении. Механизм качания крепится к основанию сиденья 4-мя винтами. Механизм качания соединяет шток газ-лифта с основанием сиденья кресла. Газ-лифт черный h=230 мм позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола, подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент посадки. Пятилучье пластиковое D640 мм с тонкими, слегка вогнутыми лучами, с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко поворачиваться и перемещаться по любому стандартному покрытию пола. Ролики с серым полиуретановым покрытием D60 мм имеют открытый пластиковый чехол. Подлокотники пластиковые крепятся к основанию сиденья с помощью 6-ти винтов и к каркасу спинки - 2-мя винтами. Материал каркаса спинки и подлокотников, роликов и ручек-винтов - полипропилен ГОСТ26996-86, цвет черный. Покрытие металлических деталей: термореактивная порошковая краска, цвет – черный. Размеры кресла: Высота 980-1060мм, ширина сидения 500мм, ширина спинки 570мм, глубина сидения 470мм. Производитель - компания ТэтЧер