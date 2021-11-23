Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 40₽
Зубочистки Aviora бамбук индивидуальная упаковка 65ММ 1000ШТ 401-488 Китай
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 71,62₽
Ручка для напильника 130ММ Зубр пластмасса
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Черенок для лопат 40ММ 1300ММ
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
Не указана
Мочалка банная L'Occitane люфа картонная упаковка 000006067 Франция
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 36₽
Ручка для напильника деревянная 665293
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана
Инструмент электромонтажный для натяжения ленты на опорах КВТ ИН-20 330ММ 63026
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
от 5330,4₽
Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Доска гладильная DOGRULAR Capitol 120х38СМ 0.9М металл, термостойкая ткань моноблок, подставка под утюг, розетка, подрукавник 604606
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3337,85₽
Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
от 60₽
Ручка для напильника 300ММ пластмасса
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Не указана