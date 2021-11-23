Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки от 40 ₽ В корзину

Зубочистки Aviora бамбук индивидуальная упаковка 65ММ 1000ШТ 401-488 Китай Изделия хозяйственного назначения деревянные от 71,62 ₽ В корзину

Ручка для напильника 130ММ Зубр пластмасса Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные Не указана В корзину

Черенок для лопат 40ММ 1300ММ Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные Не указана В корзину

Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные Не указана В корзину

Мочалка банная L'Occitane люфа картонная упаковка 000006067 Франция Изделия хозяйственного назначения деревянные от 36 ₽ В корзину

Ручка для напильника деревянная 665293 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные Не указана В корзину

Инструмент электромонтажный для натяжения ленты на опорах КВТ ИН-20 330ММ 63026 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные от 5330,4 ₽ В корзину

Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Доска гладильная DOGRULAR Capitol 120х38СМ 0.9М металл, термостойкая ткань моноблок, подставка под утюг, розетка, подрукавник 604606 Изделия хозяйственного назначения деревянные от 3337,85 ₽ В корзину

Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные от 60 ₽ В корзину