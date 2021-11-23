Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Скалка с вращающимися ручками бук 600х60ММ ИП Поветкин Петр Евгеньевич
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скалка с вращающимися ручками бук 600х60ММ ИП Поветкин Петр Евгеньевич

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скалка с вращающимися ручками бук 600х60ММ ИП Поветкин Петр Евгеньевич- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
    1
    Скалка с вращающимися ручками бук 600х60ММ ИП Поветкин Петр Евгеньевич

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 295
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО " ТД ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      245,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      295
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Скалка 600х60мм (деревянная) с вращающимися ручками ДОК, Габариты (ДхШхВ), мм: 600х60; Материал: Бук
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      295c НДС

    Похожие товары

    Черенок для щетки пластмассовый 120СМ красный, подметальной
    Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
    от 40
    В корзину
    Зубочистки Aviora бамбук индивидуальная упаковка 65ММ 1000ШТ 401-488 Китай
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 71,62
    В корзину
    Ручка для напильника 130ММ Зубр пластмасса
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Черенок для лопат 40ММ 1300ММ
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Инструмент электромонтажный для заделки кабеля в кросс КВТ PD-350 61006
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
    Не указана
    В корзину
    Мочалка банная L'Occitane люфа картонная упаковка 000006067 Франция
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 36
    В корзину
    Ручка для напильника деревянная 665293
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Инструмент электромонтажный для натяжения ленты на опорах КВТ ИН-20 330ММ 63026
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
    от 5330,4
    В корзину
    Запарник деревянный ведро 8Л; ДМ³ сосна ГОСТ Р 50962-96 ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
    Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Доска гладильная DOGRULAR Capitol 120х38СМ 0.9М металл, термостойкая ткань моноблок, подставка под утюг, розетка, подрукавник 604606
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 3337,85
    В корзину
    Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    от 60
    В корзину
    Ручка для напильника 300ММ пластмасса
    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить