Оборудование для установки на трактора Отвал снегоуборочный СО 2.5 для трактора МТЗ в комплекте с навеской универсальной НУ-2(3) ТУ 4823-002-5729710-11

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование для установки на трактора Отвал снегоуборочный СО 2.5 для трактора МТЗ в комплекте с навеской универсальной НУ-2(3) ТУ 4823-002-5729710-11- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки