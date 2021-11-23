Ножницы гидравлические комбинированные для резания листового металла и тонкостенных труб, при разборке завалов в разрушенных сооружениях, перекусывания арматуры из стали МНКГ - 80 345ММ 58-71кН 14.5КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ножницы гидравлические комбинированные для резания листового металла и тонкостенных труб, при разборке завалов в разрушенных сооружениях, перекусывания арматуры из стали МНКГ - 80 345ММ 58-71кН 14.5КГ- Ножницы механические металлообрабатывающие