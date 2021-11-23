Брус сосна 1-3 сорт 50х50х3000ММ ГОСТ 8486-86 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 47477,7 ₽ В корзину

Доска обрезная сосна 50х150ММ 6М естественной влажности Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 10500 ₽ В корзину

Доска обрезная хвойных пород 25x150x6000ММ Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 9027 ₽ В корзину

Доска обрезная хвойных пород 50х200х6000ММ Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 9027 ₽ В корзину

Доска обрезная 1 сорт 40х150х6000ММ 18-20% ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 10890,22 ₽ В корзину

Доска необрезная хвойная 70х150х6000ММ ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 7200 ₽ В корзину

Доска обрезная хвойных пород 1-6 сорт 50x150x6000ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ОАО "ЮЛХ" Россия Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные Не указана В корзину

Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1000ММ 250ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 8000 ₽ В корзину

Доска обрезная березовая 1 сорт 2.9М 1000ММ 220ММ более 20% ГОСТ 2695-83 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 7500 ₽ В корзину

Доска обрезная 25x100x6000ММ Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 7500 ₽ В корзину

Доска обрезная осина 1-3 сорт 1.1, 2.4М 100ММ 25, 50ММ естественной влажности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области Россия Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные от 4700 ₽ В корзину