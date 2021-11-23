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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов / Ламинат Egger PRO EPL174 33 класс 1292х193х12ММ 12ММ Древесина Аджира коричневая с имитацией древесных пор 1.49М2/6ШТ 369024 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ламинат Egger PRO EPL174 33 класс 1292х193х12ММ 12ММ Древесина Аджира коричневая с имитацией древесных пор 1.49М2/6ШТ 369024 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ламинат Egger PRO EPL174 33 класс 1292х193х12ММ 12ММ Древесина Аджира коричневая с имитацией древесных пор 1.49М2/6ШТ 369024 Россия- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
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    Ламинат Egger PRO EPL174 33 класс 1292х193х12ММ 12ММ Древесина Аджира коричневая с имитацией древесных пор 1.49М2/6ШТ 369024 Россия

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    Цена
    от 2760
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2760
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Производитель Egger Страна производитель: Россия Цвет: Древесина Аджира коричневая Артикул 369024 Класс 33 Размер, мм 1292x193x12 В упаковке, м2 1,49 Страна Россия Коллекция Pro Classic 12-33 Толщина, мм 12 В упаковке, шт 6 Объем упаковки, м3 0,0199 Вес упаковки, кг 15 Декор Дуб Оттенок Натуральный Цвет Рыже-коричневый Вес (грамм) 10067 Категория Ламинат Фаска 4x Срок службы 25 лет Влагостойкость 1 час Замок CLIC it Название поверхности Omnipore Формат доски стандартные планки Структура поверхности имитация древесных пор
      Минимальная партия
      54
      Регионы поставки
      Подробнее
      2760c НДС

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