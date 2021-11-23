Крафт-пакет М бумажный белый 120Г/М2 2КГ 230х350х100ММ с печатью логотипа компании (шелкография) в 1 цвет по Pantone 300 C до формата А5
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Крафт-пакет М бумажный белый 120Г/М2 2КГ 230х350х100ММ с печатью логотипа компании (шелкография) в 1 цвет по Pantone 300 C до формата А5- Бинты медицинские
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Пакет «Крафт», M с печатью логотипа компании в 1 цвет: размер 230х350х100 мм, белый, бумага крафт, плотность 120 г/м2, выдерживает вес до 2 кг, с печатью логотипа компании (шелкография) в 1 цвет по Pantone 300 C до формата А5