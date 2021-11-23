Кресло для руководителя Helmi HL-E03 Accept экокожа/хром черный с фиксацией с хромированными подлокотниками с накладками из экокожи

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Helmi HL-E03 Accept экокожа/хром черный с фиксацией с хромированными подлокотниками с накладками из экокожи- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом