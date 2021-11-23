Обувь для сцены и танца Ботиночки со шнуровкой танцевальные женские натуральная кожа/саржа (100% хлопок) черные каблук обтянут кожей

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Ботиночки со шнуровкой танцевальные женские натуральная кожа/саржа (100% хлопок) черные каблук обтянут кожей- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической