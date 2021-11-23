Обувь для сцены и танца Ботиночки с резинкой (ушки) танцевальные женские натуральная кожа/саржа (100% хлопок) белые каблук наборный 4СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Ботиночки с резинкой (ушки) танцевальные женские натуральная кожа/саржа (100% хлопок) белые каблук наборный 4СМ- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической