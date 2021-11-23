Характеристики

Сапоги мужские из натуральной высокоэластичной кожи на подкладке из натуральной подкладочной кожи и саржи (100% хлопок). Высота сапог по заднему шву от каблука приблизительно 36см. Подошва выполнена из натуральной кожи и дополнительно укреплена ручной прошивкой в носочной и геленочной части. Каблук наборный, высотой 2 см.