Обувь для сцены и танца Туфли с черезподъемным ремнём народно-характерные женские натуральная кожа/саржа (100% хлопок) красные каблук наборный 3.5СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обувь для сцены и танца Туфли с черезподъемным ремнём народно-характерные женские натуральная кожа/саржа (100% хлопок) красные каблук наборный 3.5СМ- Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической