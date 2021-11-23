Прокладка 1-1-100-63-100-160-08Х13-140 DN100 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1936,8₽
Прокладка 1-1-80-160-08Х13-140 DN80 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1741,2₽
Прокладка 1-2-80-160-08Х13-140 DN80 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1825,2₽
Прокладка 450-16.0-2 ГОСТ 28759.8-90
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 21600₽
Прокладка 1-1-25-63-100-160-200-08Х13-140 DN25 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 589,2₽
Прокладка 1-2-50-160-200-08Х13-140 DN50 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1398₽
Прокладка 1-1-200-160-08Х13-140 DN200 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 7200₽
Прокладка 1-1-50-160-08Х13-140 DN50 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1156,8₽
Прокладка 1-1-150-63-08Х13-140 DN150 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 2312,4₽
Прокладка спирально-навитая СНП В-2-3-200-100 DN200 PN100 ГОСТ Р 52376-2005
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 337,81₽
Прокладка 1-1-100-63-08Х13-140 DN100 08Х13 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1157,9₽
Прокладка 1-1-250-63-10895-130 DN250 ГОСТ 34655-2020
Прокладки из листового металла; механические уплотнения
от 1923₽