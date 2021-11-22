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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Гирлянда светодиодная для внутреннего и наружного использования "Падающий снег" 10ШТ 20x300СМ 12ВТ 12В ПВХ цвет ламп белый, синий, цвет провода прозрачный серебряный, тип ламп LED (светодиод), световой эффект «чейзинг» (эффект падающего снега)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гирлянда светодиодная для внутреннего и наружного использования "Падающий снег" 10ШТ 20x300СМ 12ВТ 12В ПВХ цвет ламп белый, синий, цвет провода прозрачный серебряный, тип ламп LED (светодиод), световой эффект «чейзинг» (эффект падающего снега)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гирлянда светодиодная для внутреннего и наружного использования "Падающий снег" 10ШТ 20x300СМ 12ВТ 12В ПВХ цвет ламп белый, синий, цвет провода прозрачный серебряный, тип ламп LED (светодиод), световой эффект «чейзинг» (эффект падающего снега)- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Гирлянда светодиодная для внутреннего и наружного использования "Падающий снег" 10ШТ 20x300СМ 12ВТ 12В ПВХ цвет ламп белый, синий, цвет провода прозрачный серебряный, тип ламп LED (светодиод), световой эффект «чейзинг» (эффект падающего снега)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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