Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e с цельными проводниками, 100 Ом, оболочка типа LSZH Legrand
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 32₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e бухта 305М ГОСТ Р 53246-2008 ГОСТ Р 53245-2008 ООО "ТПД Паритет" LAN
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ CCA Cat 5e бухта 305М
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 6,12₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 4 пары PVC серый Cat 5e бухта 305М DR-140006
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e бухта 305М
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 12581,25₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 0.50ММ одножильный (solid) 4 пары CCA серый Cat 6 бухта 100М AOpen
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e Hyperline UTP4-C5E-SOLID-WH-305
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 5700₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 2 пары Cat 5e бухта 305М ProConnect
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 3490₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 24AWG одножильный (solid) 4 пары LSZH, нг(С)-HF оранжевый Cat 5e бухта 305М -20...+75 ГРАД ЦЕЛЬС UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 8533,91₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ Cat 5 бухта 305М ProConnect 01-0043-3
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 5510₽
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e ParLan
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG одножильный (solid) 25 пар PVC серый Cat 5
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
от 79948,54₽