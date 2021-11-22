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    Главная / Торговый портал / Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки / Разветвитель локальной сети Cablexpert NCA-SP-02 1 порт RJ45 T568A/T568B 2 порта RJ45 10/100 BASE-T 3 порта серебро
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Разветвитель локальной сети Cablexpert NCA-SP-02 1 порт RJ45 T568A/T568B 2 порта RJ45 10/100 BASE-T 3 порта серебро

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Разветвитель локальной сети Cablexpert NCA-SP-02 1 порт RJ45 T568A/T568B 2 порта RJ45 10/100 BASE-T 3 порта серебро- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
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    Разветвитель локальной сети Cablexpert NCA-SP-02 1 порт RJ45 T568A/T568B 2 порта RJ45 10/100 BASE-T 3 порта серебро

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 360
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      Цена без НДС, руб.
      400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      480
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      480c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      456
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
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      396
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      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
      391,2
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
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      Минимальная партия
      1
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      391,2c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      300
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
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      CABLEXPERT
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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