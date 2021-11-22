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    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Скалка с вращающимися ручками липа 500х75ММ 3856
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скалка с вращающимися ручками липа 500х75ММ 3856

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скалка с вращающимися ручками липа 500х75ММ 3856- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
    0
    Скалка с вращающимися ручками липа 500х75ММ 3856

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    Цена
    от 872,57
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "РУССКИЙ ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      727,14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      872,57
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      872,57c НДС

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