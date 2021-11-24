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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"

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    Цена
    от 16650
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13875
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16650
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Горизонтальные стенки (топы) - ЛДСП 25мм, кромка (передняя) - ПВХ 2мм. Вертикальные стенки и полки - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Задняя стенка - ДВП 4 мм. Пластиковые регулируемые опоры. Поставляется в разобранном виде. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке. Цвет - орех. Размер (ШхГхВ) - 800х384х1942 мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16650c НДС

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