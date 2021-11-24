Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Этюд 800х384х1942ММ орех онтарио ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные регулируемые опоры ООО "КОМФОРТ-ПИТЕР"- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Горизонтальные стенки (топы) - ЛДСП 25мм, кромка (передняя) - ПВХ 2мм.
Вертикальные стенки и полки - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.
Задняя стенка - ДВП 4 мм.
Пластиковые регулируемые опоры.
Поставляется в разобранном виде.
В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.
Цвет - орех.
Размер (ШхГхВ) - 800х384х1942 мм.
Минимальная партия
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16650₽c НДС
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