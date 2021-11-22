Характеристики

Материал обивки: экокожа Максимальная нагрузка: до 120 кг Цвет обивки: черный Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Крестовина (пятилучие): пластик Подлокотники: пластик Минимальная высота кресла: 1130 мм Максимальная высота кресла: 1210 мм Ширина кресла: 670 мм Минимальная высота до сиденья: 480 мм Максимальная высота до сиденья: 560 мм Сиденье ширина: 540 мм Сиденье глубина: 510 мм Спинка ширина: 540 мм Спинка высота: 710 мм Соответствует требованиям ГОСТа: нет Поставляется в разобранном виде: да