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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Brabix Strike EX-525 / 531382 экокожа/пластик черный 113/121х67х51СМ Top Gun с подлокотниками, крестовина пятилучие
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Brabix Strike EX-525 / 531382 экокожа/пластик черный 113/121х67х51СМ Top Gun с подлокотниками, крестовина пятилучие

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Brabix Strike EX-525 / 531382 экокожа/пластик черный 113/121х67х51СМ Top Gun с подлокотниками, крестовина пятилучие- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Brabix Strike EX-525 / 531382 экокожа/пластик черный 113/121х67х51СМ Top Gun с подлокотниками, крестовина пятилучие

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    Цена
    от 13022
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10851,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13022
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Материал обивки: экокожа Максимальная нагрузка: до 120 кг Цвет обивки: черный Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Крестовина (пятилучие): пластик Подлокотники: пластик Минимальная высота кресла: 1130 мм Максимальная высота кресла: 1210 мм Ширина кресла: 670 мм Минимальная высота до сиденья: 480 мм Максимальная высота до сиденья: 560 мм Сиденье ширина: 540 мм Сиденье глубина: 510 мм Спинка ширина: 540 мм Спинка высота: 710 мм Соответствует требованиям ГОСТа: нет Поставляется в разобранном виде: да
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13022c НДС

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