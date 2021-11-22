Станок металлорежущий плазменной резки с ЧПУ ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок ленточнопильный поворотный СРЗ-200-01П
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 314000₽
Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС 16Ф3 50ГЦ 380В 35КГ 28.41.21-001-60761567-2016 ООО "АГФЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок специальный токарной группы рядовой намотки СРН-05М3 для открытой рядовой намотки катушек на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом. БГ41.066.000ТУ АО ВЭМЗ Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок металлорежущий термической резки с числовым программным управлением(ЧПУ) "FMGroup" ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E 380В 1500ВТ 820х420х1050ММ 140КГ для пластической обработки тонколистового металла с комплектом роликов до 1.8ММ 27.6ОБ/МИН
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС16ПФ3 50ГЦ 380В 10КГ ТУ 28.41.21 – 001 – ОКПО – 2016 ООО "АГФЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок вальцетокарный настольный Stalex W01-1.5x1300 для изготовления изделий из металла цилиндрической формы 1300ММ ручной (механический) 3ШТ 1730х450х540ММ
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 67775,66₽
Станок Автомат ленточнопильный для автоматической разрезки стального проката ЛПА-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок ленточнопильный для разрезки стального проката ЛПС-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок ленточнопильный для разрезки крупных стальных заготовок ЛПС-1300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок переносной фрезерный СФ-ОП1 30ММ 8КВТ 860х930х950ММ 420КГ АО "ЦТСС" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана