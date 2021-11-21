Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Товарные весы. ЕВ1-600 (WI-2R/800х600). Артикул 0308Влагозащищённая клавиатура.Большой светодиодный или ЖКИ дисплей (высота цифр 25мм).Автономное питание — встроенный аккумулятор (время работы в автономном режиме до 80 часов без подзарядки). Режим автовыключения весов при их неиспользовании более 5,10 или 15 минут. Режим фиксирования результатов взвешивания на дисплее индикатора. Функция тарирования (обнуления массы тары). Счётный режим(подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу). Режим суммирования результатов взвешиваний. Проверочный режим позволяет использовать весы для контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах. Влажность (неконденсированная) — не более 85%. Рабочий дипазон температур от -10ºС до +40ºС. Источник питания - встроенный аккумулятор или сеть 220В .Производитель : ООО «ПетВес»/Россия