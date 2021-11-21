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    Главная / Торговый портал / Оборудование весовое промышленное / Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"
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    Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"- Оборудование весовое промышленное
    0
    Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 35904
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46320
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Товарные весы. ЕВ1-600 (WI-2R/800х600). Артикул 0308Влагозащищённая клавиатура.Большой светодиодный или ЖКИ дисплей (высота цифр 25мм).Автономное питание — встроенный аккумулятор (время работы в автономном режиме до 80 часов без подзарядки). Режим автовыключения весов при их неиспользовании более 5,10 или 15 минут. Режим фиксирования результатов взвешивания на дисплее индикатора. Функция тарирования (обнуления массы тары). Счётный режим(подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу). Режим суммирования результатов взвешиваний. Проверочный режим позволяет использовать весы для контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах. Влажность (неконденсированная) — не более 85%. Рабочий дипазон температур от -10ºС до +40ºС. Источник питания - встроенный аккумулятор или сеть 220В .Производитель : ООО «ПетВес»/Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46320c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29920
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35904
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35904c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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