Характеристики

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках номинальная частота тока 50 Гц Применение: В быту В промышленности Cтроительно-монтажные организации Преимущества: Широкий диапазон рабочих температур: от-60 °С до +180 °С. Устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре 35 °С. В ассортименте представлен провод как для монтажных организаций, так и для розничного потребителя Широкий ассортимент Материалы: Проводник - многопроволочная медная жила (Cu) Изоляция - кремнийорганическая резина Внешняя оплетка – самозатухающаяся полиэфирная нить Комплектация: Продукция, паспорт, паспорт на 4-х языках, индивидуальная упаковка.Коротко о товареколичество жил: 1сечение: 6 мм²