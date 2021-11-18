Мотокоса Stihl FS 55 0.75КВТ 0.33Л 25СМ 41402000475

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотокоса Stihl FS 55 0.75КВТ 0.33Л 25СМ 41402000475- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки