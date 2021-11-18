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    Главная / Торговый портал / Светильники прочие, не включенные в другие группировки / Фонарь уличный Лада LED 15W/E27 100СМ опора (стальной прокат, чугунное литье), светильник (шар 250ММ светостабилизированный полиметилакрилат, опал), корзинка (стальной прокат), закладная деталь фундамента (в комплекте)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фонарь уличный Лада LED 15W/E27 100СМ опора (стальной прокат, чугунное литье), светильник (шар 250ММ светостабилизированный полиметилакрилат, опал), корзинка (стальной прокат), закладная деталь фундамента (в комплекте)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь уличный Лада LED 15W/E27 100СМ опора (стальной прокат, чугунное литье), светильник (шар 250ММ светостабилизированный полиметилакрилат, опал), корзинка (стальной прокат), закладная деталь фундамента (в комплекте)- Светильники прочие, не включенные в другие группировки
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    Фонарь уличный Лада LED 15W/E27 100СМ опора (стальной прокат, чугунное литье), светильник (шар 250ММ светостабилизированный полиметилакрилат, опал), корзинка (стальной прокат), закладная деталь фундамента (в комплекте)

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    Цена
    от 23875,01
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МОРРИНИ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19895,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23875,01
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      14
      Регионы поставки
      Подробнее
      23875,01c НДС

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